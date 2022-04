F1, Pierre Gasly: “Lutas no segundo pelotão mais intensas” | AutoSport

Para Pierre Gasly, uma das provas de que os novos regulamentos estão a funcionar é a maior intensidade das lutas a meio da tabela. O francês considera que há mais lutas, o que prova a melhoria nas corridas mas ainda precisa de mais tempo para ver se os pneus são realmente uma mais valia.

“A batalha entre as equipas do meio da tabela já é muito intensa este ano com mais duas equipas do que no ano passado”, explicou Gasly. “Após duas corridas, já podemos dizer que o novo regulamento conseguiu tornar a ultrapassagem mais fácil do que antes. É muito bom que se possa seguir outro carro mais de perto e vimos o resultado disso com belas batalhas em pista e penso que essa é uma tendência que continuará durante toda a época”.

“Quanto aos pneus, não parecem ter mudado muito em comparação com os antigos, do que podemos ver até agora”, admitiu Gasly. “É um pouco complicado de compreender, porque no Bahrein tivemos muito mais paragens nas boxes do que esperávamos, enquanto que na Arábia Saudita foi uma corrida de apenas uma paragem. Portanto, penso que é um pouco cedo demais para ter uma imagem clara do comportamento dos pneus”.