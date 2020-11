F1, Pierre Gasly: “Lidar com o tráfego não será fácil”

Pierre Gasly acredita que o tráfego será uma das questões em foco no GP de Sakhir. O piloto francês já experimentou a pista no simulador e aponta para temos abaixo dos 60 segundos.

Um dos destaques desta época, Gasly já conquistou uma vitória e ocupa a décima posição da geral. O piloto da Alpha Tauri conta com a longas retas do circuito do Bahrein para ajudar nas ultrapassagens. Quanto ao segundo traçado que será usado, considerou que é uma mini Indy 500:

“A pista do Bahrain em si – pelo menos a versão em que já corremos antes – tem algumas retas, o que é boa para ultrapassar, ajudado pelo fato de ser bastante larga. Quanto à segunda corrida lá, com um layout diferente, será algo completamente fora do normal, pois a pista é quase oval. São apenas quatro curvas, então será como uma mini F1 do Indianápolis 500, em que cada um lutará pelo cone de aspiração. Eu dei algumas voltas no simulador e o tempo por volta é inferior a um minuto, então lidar com o tráfego não será fácil.”

“Na qualificação, vamos jogar o jogo da equipa, dando o cone de aspiração ao companheiro de equipa e vice-versa. Será uma experiência interessante e a primeira vez para todos. Acho que deve ser uma corrida espetacular com muitas ultrapassagens e será interessante ver se é quase demasiado fácil de ultrapassar com o DRS.”