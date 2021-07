F1: Pierre Gasly irritado com Charles Leclerc | AutoSport

Amigos, amigos, competição à parte. Apesar da amizade entre Pierre Gasly e Charles Leclerc, o piloto da Alpha Tauri admitiu que estava irritado com Leclerc depois do incidente do fim de semana passado.

Gasly revelou o que aconteceu depois da corrida: “Leclerc veio ver-me depois da corrida. Ainda estava f*****. Não importa se somos amigos, eu ainda estava chateado, mas conheço-o, sei como ele corre, ele é um tipo justo, não o fez de propósito. É difícil, mas faz parte das corridas, estas acontecem de vez em quando. Sabíamos que isso iria acontecer um dia. Quero dizer, é sempre doloroso, fiquei extremamente desapontado por perder a corrida e perder uma oportunidade de marcar pontos. Mas, ao mesmo tempo, sei que não foi feito de propósito, foi um erro do seu lado.“

“Nunca é agradável, quer seja com Charles ou com outro. Foi obviamente doloroso, mas faz parte das corridas, acontece. Eu conheço-o, provavelmente não vai acontecer outra vez. Só precisamos de ter a certeza de que não acontece mais”.

Ele acrescentou: “Obviamente, não é algo que Charles tenha feito deliberadamente, mas com certeza que teve uma consequência bastante grande na minha corrida. Depois de ver Valtteri [Bottas] ser penalizado por perder o controlo do seu carro no pit lane, mas sem afetar realmente a corrida de ninguém, e olhando para isto, o que obviamente teve um impacto na minha corrida, fiquei um pouco surpreendido.“

“No final, para mim, o que é claro é que não teria mudado nada, os danos já estavam feitos, mas devo dizer que fiquei um pouco surpreendido na altura em que não houve mais nenhuma investigação. No final do dia, preocupo-me apenas com a minha própria corrida e isso não teria mudado nada desse lado, por isso é apenas algo de que provavelmente vamos falar [com] o Michael [Masi]”.