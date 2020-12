F1, Pierre Gasly: “Hoje em dia daria mais luta ao Max Verstappen”

Pierre Gasly esteve bem em 2020. Depois de conquistar o seu primeiro pódio na Fórmula 1 no final de 2019, o piloto francês da AlphaTauri venceu o Grande Prémio de Itália este ano para ser o primeiro francês a vencer na Fórmula 1 no século XXI.

Em 2019 Gasly começou a temporada na Red Bull Racing, como colega de equipa de Max Verstappen, mas as más prestações fizeram com que a equipa optasse por trocar o francês por Alex Albon no Grande Prémio da Bélgica.

Agora, falando ao Auto Motor und Sport, Gasly afirmou: “Hoje sou um melhor piloto. Estou mais consistente, com mais experiência e espero melhorar ainda mais no futuro”.

“Na Fórmula 1, a experiência faz muita diferença. Aprendi a trabalhar em equipa e a retirar o melhor das pessoas à minha volta. Aprendi também a resolver pequenos problemas que aparecem ao longo dos fins de semana”, afirmou Gasly.

Apesar de não ter sido considerado para o lugar de 2021 na Red Bull Racing, o piloto da AlphaTauri acha que teria agora uma hipótese contra Verstappen, afirmando que “no mesmo carro, sim. Mas, não é só isso. Agora tenho mais experiência e no carro certo posso estar bem. Vou continuar a lutar até ter a minha oportunidade porque o objetivo é ser campeão do mundo de Fórmula 1”, finalizou Gasly.