F1: Pierre Gasly foi o terceiro piloto mais votado pelos adeptos

Depois de períodos bem conturbados na sua carreira na Fórmula 1, Pierre Gasly teve um ano de 2020 que não esquecerá, já que assegurou a sua primeira vitória na disciplina, no Grande Prémio de Itália, o que foi complementado com outras boas performances com o seu AlphaTauri.

Curiosamente, o francês não estava muito otimista quanto às hipóteses da sua equipa para este ano. AlphaTauri desfrutou de um teste de pré-época relativamente modesto em 2020, com o seu ritmo de corrida a parecer curto, mas as coisas não foram nada más: “Devo admitir que no início do ano, pensei que a época seria muito mais difícil. Em Barcelona, quando experimentámos o carro, havia um par de coisas com que não estávamos realmente satisfeitos. No lado da aerodinâmica, penso que tínhamos algum espaço para melhorar, e imediatamente a equipa deu um grande passo nas primeiras corridas. Obviamente que tivemos este primeiro ‘lockdown’ e a época foi atrasada, o que provavelmente nos ajudou, pois quando chegámos à Áustria, já tínhamos alguns melhoramentos para começar a época. Mas a tendência era apenas para ganhar algum ritmo ao longo de toda a época.

Em relação ao motor, penso que temos agora uma unidade de potência muito competitiva. A Honda tem feito um trabalho fantástico durante todo o ano, a fiabilidade tem sido grande, e olhando para a evolução em comparação com o ano passado, seguiu o caminho certo. Por isso, estamos realmente ansiosos pelo nosso último ano juntos em 2021″.



Gasly aproveitou o desempenho do seu AlphaTauri AT01 para uma vitória choque em Monza, aliada a uma série doutros desempenhos fortes, incluindo um fantástico quinto lugar em Portugal. Sem surpresa, Gasly, que foi eleito o terceiro melhor piloto de 2020 no Power Ranking da F1, uma votação dos adeptos, ficou contente: “Pessoalmente, penso que seria justo dizer que foi a minha melhor temporada. Tive um desempenho melhor do que todos os outros anos na Fórmula 1. Queria realmente trabalhar na minha consistência este ano, tentando ser mais consistente nos pontos e penso que foi isso que fizemos. No próximo ano também quero dar mais um passo em frente e apresentar desempenhos ainda mais fortes”, disse.