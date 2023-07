F1: Pierre Gasly fala de emoções contraditórias em Spa | AutoSport

Pierre Gasly regressa a Spa, uma pista que provoca emoções contraditórias para o piloto francês. POr um lado é uma das suas pistas preferidas, onde gosta muito de correr. Por outro, foi lá que perdeu um amigo próximo, Anthoine Hubert. É em momória de Hubert que se vai fazer uma corrida no traçado belga.

Pierre Gasly organizou um evento comemorativo chamado “Run for Anthoine”, um evento especial, agendado para quinta-feira à noite, aberto a todos os membros do paddock da F1, F2 e F3 para correrem juntos em Spa, prestando homenagem à memória de Hubert.

“Sou uma pessoa emotiva”, disse Gasly na quinta-feira em Spa. “Acho que relaciono os lugares com as emoções e já tive as piores emoções da minha vida aqui. Mas, ao mesmo tempo, é uma das minhas pistas preferidas, por isso é muito contraditório. Adoro esta pista e adoro correr nesta pista mas, ao mesmo tempo, nunca esquecerei o que senti ao descer estas escadas [no paddock] quando os meus pais me deram a notícia [do falecimento de Hubert]. É obviamente duro, mas aceito o desporto que praticamos e há coisas com que temos de viver. Também é a vida, por mais triste que possa ser.”

“Podem ser coisas pequenas para as pessoas, mas para mim são muito maiores e muito mais significativas”, disse ele sobre o evento. “Foi uma conversa que começou no início da época. Toda a gente sabe o quanto eu era próximo do Anthoine e penso que todos sabem também o quanto ele era próximo da equipa. Isto foi organizado muito antes do trágico incidente que aconteceu há duas semanas [de Dilano van ‘t Hoff], mas penso que é ótimo que todos nós, como comunidade, quando estas coisas acontecem, todos os que fazem parte da Fórmula 1, quer seja F2 ou F3, a família das corridas, se una.”