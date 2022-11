F1, Pierre Gasly: “Estou realmente entusiasmado com o futuro” | AutoSport

Pierre Gasly irá começar em 2023 uma nova etapa da sua carreira. A mudança para a Alpine poderá abrir-lhe novos horizontes e o jovem francês espera poder lutar pelos lugares da frente.

O tempo em que Pierre Gasly eram uma esperança já lá vai. A sua promoção (talvez prematura) à Red Bull e os maus resultados que se seguiram quase terminavam a sua carreira, mas conseguiu reerguer-se e cimentar a sua posição como um dos bons pilotos da grelha atual. Foi isso que permitiu o acordo assinado com a Alpine, que representará a partir de 2023. Deixará uma Alpha Tauri onde pode lutar de vez em quando por um top 5, para se juntar à Alpine que deu passos interessantes este ano, rumo ao topo, apesar de ter ainda muito trabalho pela frente.

Gasly explicou a sua mudança, os motivos e o que espera neste novo capítulo:

“Senti que era necessário [a mudança] porque estou com a AlphaTauri há bastantes anos e contribuí o mais que pude para o sucesso desta equipa, dando tudo o que pude”, disse Gasly à RACER. “Mas, em última análise, também quero estar a lutar na frente. Vejo os tipos com quem lutei na minha carreira a lutar na frente da grelha – Max a ganhar campeonatos, Charles a lutar por campeonatos, George a estar lá, o Lando (Norris) também a ter as suas hipóteses – e vejo-me lá com eles. É aí que quero lutar e onde quero estar a lutar fim-de-semana após fim-de-semana. Penso que a Alpine será um grande passo e com base no seu desenvolvimento, sei que têm o que é preciso para corresponder às minhas expectativas e às minhas ambições”.

“Estou realmente entusiasmado com o futuro, vejo-o como uma grande oportunidade de trabalhar com um fabricante e olhando para os passos que estão a dar nos últimos anos, estou confiante que há grandes coisas a alcançar com esta equipa e estou muito entusiasmado com isso. Por outro lado, este lugar é como uma família. Sempre me senti em casa na AlphaTauri, muito perto da equipa em Faenza. É uma equipa mais pequena, todos os mecânicos, todos os engenheiros tornam-se amigos, por isso, até agora, cresci com eles na minha carreira de F1. É emocionante partir, mas com base nas ambições e no que quero alcançar na F1, sei que é também o momento certo para dar um passo e tomar outra direção. Mas Abu Dhabi vai ser emocionalmente muito especial”.