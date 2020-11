F1, Pierre Gasly: “Estou contente por assumir mais responsabilidades”

Pierre Gasly já foi confirmado para 2021 na AlphaTauri. Perante a renovação de contrato, o francês sente-se contente por assumir mais responsabilidades na equipa italiana.

Ao f1.com, Gasly confirmou: “Estou ansioso pelo próximo ano para tentar fazer melhor. Tenho grandes ambições com a AlphaTauri e estou contente por assumir mais responsabilidades na equipa. Vai ser a primeira vez na minha carreira de Fórmula 1 que vou continuar com a mesma equipa por um segundo ano”.

“Este ano tem sido muito bom. Conseguimos uma segunda vitória para a equipa, a minha primeira na Fórmula 1 e de momento temos o maior número de pontos que qualquer piloto na história desta equipa, desde que entraram na Fórmula 1”, acrescentou o piloto francês.

Tendo sido despromovido da Red Bull Racing a partir do Grande Prémio da Bélgica de 2019, Gasly tem brilhado na Toro Rosso e na AlphaTauri. Em 2019 conquistou o primeiro pódio, no Grande Prémio do Brasil e em 2020 a primeira vitória, no Grande Prémio de Itália.