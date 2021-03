F1, Pierre Gasly: “estamos num lugar muito melhor do que estávamos há um ano”

A Alpha Tauri impressionou no teste o Bahrein, cumpriu todos os programas a que se propôs, inclusive os pneus, pois existem novos compostos este ano. Pierre Gasly é o piloto com que a equipa conta para se ‘meter’ na luta pelo meio do pelotão e tendo em conta o que se viu do carro de Faenza, pode ser capaz: “Agora que os três dias de testes terminaram, mal posso esperar para começarem as corridas. Conseguimos completar o nosso calendário completo de testes e ter uma boa compreensão de tudo. Preparando-nos para a corrida, conhecemos agora os pontos fortes do carro e sabemos onde ainda podemos fazer algumas melhorias. Sinto-me confiante no carro e penso que estamos num lugar muito melhor do que estávamos há um ano.

Penso que sabemos onde vamos ser rápidos, e já compreendemos como trabalhar mais no carro. Espero realmente que possamos estar na luta desta época e obter alguns bons pontos.

A Honda também fez um excelente trabalho com a unidade motriz e, até agora, estamos realmente satisfeitos com ela. É um forte passo em frente, em comparação com o ano passado, e a fiabilidade foi perfeita durante os três dias, o que é realmente positivo. Estou entusiasmado por chegarmos à qualificação no Grande Prémio do Bahrein porque penso que é nessa altura que veremos realmente o que todos podem fazer”, disse Pierre Gasly.