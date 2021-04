F1, Pierre Gasly: “Estamos na luta com a McLaren e a Ferrari”

Não foi o arranque de época ideal para Pierre Gasly, que ficou com a corrida comprometida logo nas primeiras voltas, com um toque a destruir-lhe a asa dianteira. Mas apesar do mau arranque, o francês viu muitos aspetos positivos:

“Penso que com o ritmo que temos mostrado, estamos na luta com a Ferrari e a McLaren e isso é positivo”, disse Gasly à Motorsport.com. “Penso que vamos claramente lutar com eles e em todas as pistas. Tive o contacto com o McLaren, depois disso a corrida ficou praticamente terminada”.

“Parti a asa da frente, danifiquei o fundo plano e depois foi isso. Tivemos mais alguns problemas no final da corrida, o que significou que tivemos de desistir. Obviamente, estou muito desapontado porque houve uma boa luta com a Ferrari e a McLaren. Perdemos alguns bons pontos. Olhando para os pontos positivos, penso que durante todo o fim-de-semana mostrámos um ritmo realmente forte na qualificação, os stints longos de sexta-feira pareceram fortes e penso que teríamos estado na luta com a Ferrari e a McLaren”, acrescentou ele. “Não aconteceu, por isso agora só precisamos de continuar a fazer o nosso trabalho e concentrar-nos no próximo e garantir que conseguimos os pontos lá. Tenho a certeza que voltaremos a lutar com eles”.