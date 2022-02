F1, Pierre Gasly: “Espero que seja um ano em que possa lutar na frente” | AutoSport

Pierre Gasly vai para a sua quinta época na estrutura de Faenza, que já foi Toro Rosso e agora é Alpha Tauri. O piloto francês tem-se assumido como a estrela da equipa especialmente depois da sua passagem fugaz pela Red Bull. Tem crescido a cada época e é agora visto como um dos melhores da grelha.

Para este ano, a ambição é a mesma. Gasly espera que o seu novo carro tenha potencial para grandes feitos, apesar de ser cauteloso:

“Penso que teremos de enfrentar o ano com uma mente aberta, estando prontos para qualquer eventualidade. É um novo começo para todas as equipas, começando praticamente do zero. Será um grande desafio para as equipas trabalharem na forma de construir o melhor carro possível para cumprir os novos regulamentos. Espero que funcione bem para nós. Não tenho dúvidas sobre as capacidades da nossa equipa e eles estão bastante satisfeitos com o trabalho que realizaram. Como toda a gente, têm estado a trabalhar neste carro há muitos meses, mas é difícil ter uma ideia do que podemos esperar até que o carro saia para a pista em Barcelona pela primeira vez. Depois teremos uma ideia de como o carro se comporta e de como nos parecemos em comparação com os outros. Tenho a certeza de que esta época será cheia de surpresas.

A minha abordagem será a mesma que adotei no ano passado. Tentarei continuar com base nos bons resultados que tenho conseguido para estar no topo da minha forma com o carro que tenho. Espero realmente que este seja um ano em que possa lutar na frente, para terminar regularmente nos cinco primeiros lugares e ainda mais alto se o carro for suficientemente bom para isso. Temos de estar preparados para lidar com quaisquer situações que surjam. Assim, mentalmente, preparei-me para lidar com qualquer cenário possível e, pessoalmente, irei pressionar a equipa para fazer sempre o seu melhor. No ano passado, chegámos muito perto do quinto lugar nos Construtores e seria excelente consegui-lo este ano. É demasiado cedo para dizer se isso será possível, mas darei sempre o meu melhor e tirar o máximo partido do nosso carro.“