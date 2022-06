F1, Pierre Gasly: “Escolha de Sergio Pérez é lógica” | AutoSport

Pierre Gasly foi um dos mais afetados pela renovação de Sergio Pérez com a Red Bull. O piloto francês que está ligado contratualmente à Red Bull até 2023, mas o seu futuro a médio prazo pode passar por outra equipa. O francês afirmou que o seu futuro está em aberto e admitiu que a escolha de Pérez é lógica:

“Depois de 2023, [considerarei] todas as opções porque não tenho nada para além disso”, explicou Gasly. “Veremos na altura. Como disse, estas são coisas que precisamos de discutir com Helmut [Marko – conselheiro da Red Bull]. Eles querem manter-me no programa mas, como eu disse, precisamos de ver como fazer isto funcionar e são apenas conversas normais que estão em curso”.

Questionado se poderia correr noutra equipa mas manter ligações à Red Bull, num acordo semelhante ao de Alex Albon na Williams, Gasly acrescentou: “Neste momento, eu diria que sim. Não quero elaborar porque não quero fazer manchetes sobre o que está a acontecer. E penso que a minha situação é bastante clara, quando há algo, vocês saberão a seu tempo.”

“A escolha de Pérez? Para mim, é lógico. Não é que seja uma surpresa porque eu sou uma pessoa muito objetiva e com base no que eles esperam de um segundo piloto, Perez encaixa-se na perfeição. Ele está a fazer uma temporada espantosa. Está a ter um bom desempenho nesta temporada, é rápido e tem algum bom apoio financeiro, é rápido com boa experiência e é uma boa escolha para a equipa. Não é que tenha sido uma surpresa para mim, mas obviamente, do outro lado, que tem impacto na minha carreira e nas ambições que tenho”.