F1: Pierre Gasly encantado com o novo carro, mas triste com o momento da competição

Pierre Gasly alcançou o sétimo lugar no Grande Prémio do Japão, conseguindo segurar Max Verstappen durante grande parte da corrida após uma defesa de posição intensa, e descreveu o seu monolugar de 2026 como o melhor que já pilotou na Fórmula 1.

A estratégia da Alpine de abdicar da época 2025 para se focar recursos no novo regulamento técnico parece estar a dar frutos. Gasly pontuou em todas as corridas e qualificou-se em sétimo nas últimas três sessões (incluindo a corrida Sprint). Durante a corrida em Suzuka, Gasly chegou a construir uma vantagem de três segundos sobre Verstappen, que foi anulada pela entrada do Safety Car.

Nas 26 voltas finais, o piloto da Alpine resistiu à pressão do tetracampeão mundial. Embora tenha chegado a perder a posição na volta 48, Gasly respondeu de imediato e cruzou a linha de meta com uma vantagem de 0,337s. Este resultado coloca Gasly no oitavo lugar do campeonato, com 15 pontos. No Mundial de Construtores, a Alpine ocupa a quinta posição, logo à frente da Red Bull. A equipa de Enstone beneficia atualmente de mais tempo de túnel de vento e CFD do que qualquer outra formação, devido ao último lugar registado no campeonato de 2025.

Defensive 👏 masterclass 👏 From start to finish, what an epic drive, @PierreGasly. pic.twitter.com/AjYdOsVljR — BWT Alpine Formula One Team (@AlpineF1Team) March 29, 2026

Encantado com o novo carro

Em declarações ao Canal+, Pierre Gasly analisou a prova e o desempenho do carro:

“Foi uma corrida longa, com muita pressão. No início da corrida, estava bastante confortável com os pneus médios. Mas tem havido muitos safety cars este ano, por isso sabia que estava destinado a acontecer em algum momento.

A segunda parte da corrida foi um pouco diferente. Ele [Verstappen] colocou-me sob enorme pressão durante toda a corrida, por isso tive mesmo de me focar para tentar ser o mais rápido possível — não houve gestão de pneus — e não cometer erros, porque ele estava muito, muito perto.

Ele conseguiu manter-se bastante próximo, por isso eles estiveram um pouco melhor do que nós com pneus duros. Mas, no final, conseguimos mantê-lo atrás e obter aquele sétimo lugar.”

Sobre o potencial do Alpine para o resto da temporada, o piloto acrescentou:

“Penso que, por agora, este é o melhor carro que tive na minha carreira, talvez a par do AlphaTauri de 2021. Creio que temos uma boa base. Conseguimos ter desempenho em todo o lado. Sabemos as nossas limitações e o que precisamos de trabalhar. Mas temos um mês pela frente, estamos a trabalhar em coisas para Miami, por isso, no geral, é um bom presságio”.

Plenty to smile about today 👍😁 pic.twitter.com/5EjPpyKdo4 — BWT Alpine Formula One Team (@AlpineF1Team) March 29, 2026

Pilotos continuam a não ser valorizados

Apesar da felicidade de ter um carro competitivo, Pierre Gasly lamentou o estado atual da competição. As críticas ao novo regulamento são constantes e isso cobre as corridas com um manto de negativismo que o francês não gosta. Segundo Gasly, o talento dos pilotos está a ser menosprezado, de forma injusta:

“Honestamente, acho que há um pouco de negatividade a mais em torno disso, e não gosto”, afirmou quando questionado pelo Crash.net sobre potenciais ajustes nos regulamentos. “Penso que ainda estamos a tirar demasiado mérito aos pilotos. Quando estás a pilotar no primeiro setor [de Suzuka] e tens uma certa aderência, a bateria e todas essas coisas não importam verdadeiramente; continuas a ter de estar no limite da aderência que te é dada. Mas sim, concordo decididamente com o que os outros sentem — as retas, a gestão da bateria, etc.”

“Como digo, acredito na F1. Creio que todos concordamos, todos vemos as mesmas coisas. Todos falamos a mesma língua. Todos queremos que o desporto seja o melhor possível, e tenho a certeza de que faremos o que for melhor. Creio que todos concordamos que tudo isto carece de uma revisão. E estou certo de que, com a paragem de quatro ou cinco semanas, todos tirarão o melhor partido disso para tentar colocar a F1 numa melhor forma.”

Foto: MPSA