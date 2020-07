F1: Pierre Gasly em busca de uma segunda oportunidade

Pierre Gasly vai para 2020 com a determinação de continuar o bom momento que viveu no final de 2019 e mostrar que ainda pode ser solução para a Red Bull.

O jovem francês viveu uma montanha russa de emoções no ano passado. Do sonho de chegar à Red Bull, ao pesadelo da despromoção, à redenção no Brasil, com um inesperado pódio. Gasly viveu uma época que lhe foi atirando lições à cara a um ritmo alucinante. Nem sempre geriu da melhor forma o que foi surgindo, mas chegou ao fim com um sorriso nos lábios.

2020 tem de ser o ano em que prova que o que mostrou no final de 2019 não foi coincidência. Que o talento e a qualidade que viram nele não são engano e que tem capacidade para assumir o lugar na Red Bull. Alex Albon esteve muito bem na segunda metade da época e adaptou-se impecavelmente à exigência do seu novo lugar, apenas seis meses após a sua estreia absoluta num F1. Albon conquistou por mérito o direito de ficar na Red Bull, mas Gasly não irá desistir do sonho.

Terá de apresentar um nível alto e ser constante durante toda a época. Apesar de ter lidado mal com a pressão, mostrou força anímica suficiente para dar a volta ao texto na Toro Rosso. Agarrou com unhas e dentes a oportunidade e isso merece ser realçado. Mas agora é preciso confirmar que o bom momento não foi apenas obra do acaso. Gasly deixou escapar uma oportunidade de ouro, mas ainda está a tempo de pelo menos provar que tem valor para mais do que a Alpha Tauri.