F1, Pierre Gasly: “É apenas um ponto, provavelmente o melhor que podíamos conseguir”

Para Pierre Gasly: “estou muito satisfeito com este ponto. É apenas um ponto – provavelmente o melhor que podíamos conseguir – mas é satisfatório porque já passaram algumas corridas desde que pontuámos pela última vez e mostra que continuamos a melhorar. Depois de uma qualificação forte, era importante para nós confirmar isso com uma recompensa, por isso estou feliz pela equipa por termos conseguido o décimo lugar. Foi por pouco que não aconteceu na Curva 1. Senti algum contacto e depois vi o Yuki [Tsunoda] a despistar-se, por isso tive muita sorte em escapar disso. A partir daí, limitámo-nos a fazer a nossa própria corrida e concentrámo-nos em gerir tudo o melhor possível. Agora é São Paulo para outro evento Sprint. Temos algum trabalho a fazer, especialmente o nosso ritmo de corrida, mas estou otimista quanto a mais um fim de semana positivo.”

São posições por que Gasly (na verdade, nem Ocon) deviam estar a lutar, tinham que os estar a fazer bem mais à frente se a equipa não lhes desse o mau carro que dá, mas as coisas são como são e cada um faz o melhor que pode com o que tem.

Hoje em dia, chegar aos pontos é uma ‘festa’ para a Alpine. Pierre Gasly pôs fim a uma série de quatro corridas sem pontuar ao terminar em 10º lugar no Grande Prémio da Cidade do México. Qualificou-se em oitavo, a sua segunda presença consecutiva na Q3, e na corrida fez o suficiente para se manter no top 10, terminando bem na frente de Esteban Ocon.

Caro leitor, esta é uma mensagem importante.

O Autosport já não existe em versão papel, apenas na versão online.E por essa razão, não é mais possível o Autosport continuar a disponibilizar todos os seus artigos gratuitamente.Para que os leitores possam contribuir para a existência e evolução da qualidade do seu site preferido, criámos o Clube Autosport com inúmeras vantagens e descontos que permitirá a cada membro aceder a todos os artigos do site Autosport e ainda recuperar (varias vezes) o custo de ser membro.Os membros do Clube Autosport receberão um cartão de membro com validade de 1 ano, que apresentarão junto das empresas parceiras como identificação.Lista de Vantagens:-Acesso a todos os conteúdos no site Autosport sem ter que ver a publicidade-Desconto nos combustíveis Repsol-Acesso a seguros especialmente desenvolvidos pela Vitorinos seguros a preços imbatíveis-Descontos em oficinas, lojas e serviços auto-Acesso exclusivo a eventos especialmente organizados para membros