F1, Pierre Gasly e a Alpine: as três razões por ter sido o escolhido | AutoSport

O Chefe da equipa Alpine, Otmar Szafnauer dá três razões para o facto de ter escolhido Pierre Gasly para substituir Fernando Alonso: velocidade, experiência e juventude.

São estes os três motivos para ter sido escolhido por Otmar Szafnauer: “como todos sabem, tínhamos um lugar disponível por volta das férias de verão, e depois começámos a procurar quem seria [o] mais apto, e tínhamos alguns critérios para trabalhar.

As três coisas que queríamos eram naturalmente rapidez, um piloto rápido; um com experiência; e também juventude ao mesmo tempo. Acrescentando as três coisas, não há muitos outros que tenham tudo isso, e o Pierre definitivamente tem”.

Outro piloto ligado à Alpine foi Daniel Ricciardo, que guiou para a equipa sob o seu nome anterior, Renault, e que deixará a McLaren no final da campanha de 2022.

No entanto, Alpine acabou por optar por não ir buscar de novo o australiano, agora com 33 anos. Questionado se Ricciardo alguma vez foi considerado, Szafnauer respondeu: “No início discutimos com alguns pilotos, incluindo o Daniel, mas o Pierre (Gasly) cumpre os critérios que eu disse. Ele é experiente, rápido e jovem, por isso, quando se tornou evidente que Pierre era uma possibilidade, fizemos a nossa lista restrita ainda mais curta”.

Szafnauer está também confiante de que Gasly formará uma forte parceria com Ocon, uma dupla com recordes semelhantes na F1 até à data e formando a primeira linha de pilotos a tempo inteiro numa equipa apoiada pela Renault, desde Alain Prost e Rene Arnoux em 1982.

“Conhecem-se há muito tempo e já correram juntos. Têm a mesma experiência, são ambos muito rápidos e ambiciosos, por isso penso que trabalharão bem em conjunto”, prevê.