F1: Pierre Gasly doa capacete usado em Imola ao Instituto Ayrton Senna

Pierre Gasly doou o capacete que utilizou no Grande Prémio Emilia Romagna em 2020 ao Instituto Ayrton Senna. Com o regresso da Fórmula 1 ao mítico circuito de Imola no ano passado, Gasly celebrou este regresso com uma decoração especial no seu capacete, fazendo alusão ao capacete utilizado por Ayrton Senna.

GP EMILIA ROMAGNA F1: PIERRE GASLY PRESTA TRIBUTO A AYRTON SENNA – VEJA AQUI

Com as cores de Ayrton Senna, Pierre Gasly atingiu a sua melhor qualificação no Grande Prémio de Emilia Romagna, com o quarto lugar na grelha de partida. Apesar de estar a fazer um excelente corrida, um problema no radiador obrigou o piloto francês a abandonar.

Agora, Gasly doou o capacete utilizado nesse Grande Prémio ao Instituto Ayrton Senna. Os fundos angariados em leilão serão utilizados para ajudar as crianças mais pobres do Brasil. Também parte do dinheiro que advêm da venda das miniaturas no site de Pierre Gasly vai para a mesma causa solidária.

Super proud to announce I’ve partnered with Senna Brands to raise funds for the Senna Foundation.



I’ve donated my Imola GP race helmet to the Senna family to auction, and to raise further money for the foundation, we have also produced some 1:2 scale mini helmets. 🇧🇷💛 (1/2) pic.twitter.com/uNDkECBk60 — PIERRE GASLY 🇫🇷 (@PierreGASLY) February 5, 2021