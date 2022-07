F1: Pierre Gasly diz que a Alpha Tauri tem “o carro mais lento da grelha” | AutoSport

Depois de mais um fim-de-semana desapontante para a Alpha Tauri em Spielberg, na Áustria, onde não obteve qualquer ponto e viu a Haas, uma das suas rivais diretas, ter mais um Grande Prémio bastante positivo, e com isso saltar um lugar na tabela de construtores, Pierre Gasly mostrou-se desapontado e afirma que o AT03 é, neste momento, “o carro mais lento” de toda a grelha da Fórmula 1.

O francês de 26 anos, que renovou com a ‘equipa júnior’ da Red Bull até ao final de 2023, não vê o atual monolugar com o nível desejado para corresponder ao seu talento como piloto.

A Alpha Tauri “não pode continuar assim”, começa por dizer o francês: “Tento dar tudo o que posso dentro do carro, mas atualmente não há nada a fazer, acho que precisamos desesperadamente de um pacote de atualizações no carro para conseguir alcançar resultados decentes”, disse Gasly.

“No final de contas, simplesmente não temos ritmo. Tu podes fazer o que quiseres, qualquer estratégia que quiseres, com a velocidade que temos de momento…”

“Provavelmente, atualmente temos o carro mais lento. É realmente uma pena ver que estamos a lutar pelas últimas posições. Não temos peças novas no carro há muito tempo e está isso está a começar a notar-se, pelo que espero que tenhamos esse pacote de atualizações para França”, acrescentou o piloto.

No entanto, a Alpha Tauri identificou, ao que tudo indica, a sua fraqueza e espera levar um grande pacote de atualizações para Paul Ricard, que os faça progredir.

O seu colega de equipa, Yuki Tsunoda, também não tem tido dias fáceis na equipa e tem ainda por confirmar o seu lugar para 2023. Helmut Marko revelou antes do fim-de-semana na Áustria que o piloto japonês havia começado a trabalhar com um psicólogo para gerir o seu temperamento e consequentes resultados em pista.

“Sei que tenho que melhorar para ter mais consistência. Espero que o novo ‘treinador’ funcione bem no futuro”, disse Tsunoda. A Alpha Tauri ainda não fez qualquer ponto desde o Grande Prémio do Azerbaijão.



