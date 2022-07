F1: Pierre Gasly desespera por atualizações na Alpha Tauri | AutoSport

Depois de um fim de semana para esquecer, Pierre Gasly não vê a hora da Alpha Tauri implementar as atualizações planeadas para o monolugar da equipa italiana. O piloto francês lamentou a falta de ritmo e reforçou a necessidade de melhorias no carro:

“Todo o fim-de-semana foi um desastre tirando a qualificação”, admitiu Gasly. “Não estávamos em lado nenhum em termos de ritmo. Tentei fazer tudo o que pude dentro do carro, mas de momento não há nada a fazer. Por isso, precisamos desesperadamente desta actualização do carro para conseguirmos obter um resultado decente. Não é surpreendente que esteja a acontecer uma vez que não temos atualizações e os outros têm. Se olharmos para o início do ano, estávamos a lutar com os tipos da frente, agora estamos a terminar 20, 30 segundos atrás. Estamos a perder quatro, cinco décimos por volta e é isso que precisamos de encontrar”.