F1, Pierre Gasly de regresso à Red Bull? “Depende como correr com o Sergio” | AutoSport

Pierre Gasly revelou na conferência de imprensa pré-GP da Hungria que regressar à Red Bull “depende de como o Sérgio está a atuar”. O francês diz que as suas hipóteses de regressar à Red Bull dependem desse desempenho.

Como se sabe a Red Bull não tem tido vida fácil com quem cola ao lado de Max Verstappen. Depois da saída de Daniel Ricciardo em 2018, Pierre Gasly foi o escolhido para o substituir, mas foi trocado por Alexander Albon, após 12 corridas. O anglo-tailandês durou ano e meio, antes de também ele ser substituído, já que Sergio Perez foi contratado para 2021: “Penso que o Sergio tem um contrato de um ano, por isso vamos ver o que acontece na Red Bull e depois o que fazemos em conjunto. Estou ligado a eles mais algum tempo mas também estou confiante que no máximo após as férias de verão me dirão alguma coisa. Está nas mãos deles, se querem que eu me apresente ou se estão satisfeitos com a dupla que têm”, disse.