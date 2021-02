F1, Pierre Gasly: “Covid não atrapalhou a minha preparação”

Pierre Gasly não escapou a COVID 19, mas o francês admitiu que apesar de ter testado positivo, tal não afetou a sua perparação para a época:

“Infelizmente, testei positivo para a Covid no final de Janeiro”, disse ele no lançamento do AT02 AlphaTauri 2021, “mas felizmente, senti-me bem, para poder continuar a treinar no meu apartamento.

“Uma ligeira tosse durante alguns dias não me impediu, não estava nada cansado, pelo que pude continuar com o meu programa de treino. Não perdi nada e estou pronto para a nova temporada”

Aplaudindo o AT01 do ano passado, o jovem de 25 anos espera que o carro deste ano seja mais um passo em frente.

“O carro pareceu-me bastante bom”, disse ele. “Onde nos encontramos no meio da tabela, todas as equipas fizeram muitos progressos e as diferenças são muito pequenas.

“Terminámos em sétimo lugar no campeonato, mas houve alturas em que lutámos para sermos o quarto ou quinto melhor carro. Estávamos a lutar contra algumas equipas muito boas que têm grandes orçamentos e muita experiência. No ano passado, tivemos um carro que nos permitiu lutar com eles e eu cheguei à Q3 com bastante frequência. Este ano, espero que possamos dar um passo em frente, que nos permita estar mais perto da frente do meio da tabela”.