F1: Pierre Gasly considera Aston Martin como principal adversário pelo 4º lugar | AutoSport

A Alpine tem como objetivos para a época que começa em breve voltar a terminar dentro dos quatro primeiros classificados e encurtar a diferença para Red Bull, Ferrari e Mercedes, mas durante os três dias de testes a Aston Martin revelou-se muito competitiva, enquanto ficou no ar que a equipa gaulesa escondeu muito do seu jogo no Bahrein.

O novo ‘recruta’ da Alpine explicou que a equipa não quer “olhar para trás, mas depois nunca poderemos excluir outras equipas. A Aston Martin pareceu bastante bem durante este teste. Penso que há um par de outras equipas que parecem bastante fortes, mas o objetivo principal é definitivamente encurtar essa diferença para as três primeiras”.

O piloto francês admitiu que lutar para chegar às equipas da frente pode significar “algumas corridas solitárias”, sem conseguirem de facto alcançar os lugares da frente, mas também na frente do ‘segundo pelotão’.