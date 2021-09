F1: Pierre Gasly considera a sua situação na Red Bull “frustrante” | AutoSport

Pierre Gasly tem sido consistentemente dos melhores na grelha da F1 já desde a época passada, mas ainda assim não conseguiu convencer as chefias da Red Bull em voltar a apostar nele, uma situação que considera frustrante.

Olhando para as prestações de Gasly e Alex Albon, comparando com as de Sergio Pérez, não se pode dizer que o mexicano tenha sido um verdadeiro upgrade face ao que a equipa austríaca tinha antes com os dois jovens pilotos. Gasly não esconde a frustração pela sua atual situação mas mantém o otimismo quanto ao futuro:

“Tive a melhor época desde que Toro Rosso e AlphaTauri começaram na Fórmula 1 há 15 anos”, disse Gasly ao Canal Plus. “Não estou a ser recompensado por isso. Por um lado é triste e um pouco frustrante, mas por outro é assim que as coisas são. Há coisas que estão para além do meu controlo. Aparentemente, eles preferem continuar com o Pérez. Quando vejo a sua atuação, especialmente em Zandvoort, onde foi eliminado na Q1 e depois terminou em oitavo, uma volta atrás do seu companheiro de equipa e ainda se tornou o Piloto do Dia…não compreendo isso. É o que é. Não tenho controlo sobre isso e só me posso concentrar no que posso fazer. Tenho a certeza que valerá a pena no futuro, porque um dia terei uma oportunidade numa equipa de topo”.