F1, Pierre Gasly: “Conheço o Estaban Ocon há mais de 20 anos” | AutoSport

A nova dupla na Alpine continua a dar que falar. Esteban Ocon vai passar a ter Pierre Gasly como colega de equipa e todos apontam para o passado difícil entre ambos. Mas Pierre Gasly afastou esse cenário.

Para o ex-piloto da Alpha Tauri, a relação com Ocon evoluiu ao longo do tempo e ambos amadureceram, pelo que não há motivo de preocupação excessiva. A rivalidade existe, mas é transversal a todos os pilotos:

“Sei que gostam de vender essa história”, disse Gasly ao Channel 4. “Para mim, não é segredo que tivemos os nossos altos e baixos na nossa relação, mas ele é o tipo que eu conheço há mais tempo, há 20 anos. Crescemos juntos e penso que limpamos muito pó desde que chegámos à F1. As coisas estão a correr bem agora e não vejo qualquer razão para que não devam correr bem. No fim de contas, isso faz-me rir porque os meios de comunicação social estão realmente a concentrar-se nesta história. Basta olhar para a grelha e há rivalidades dentro de cada equipa. O mais importante é ter uma rivalidade saudável, desde que não se torne tóxica. Não é novidade para ninguém que haja rivalidade dentro de uma equipa, mas ambos têm de ser suficientemente maduros e inteligentes para empurrar a equipa para a frente. Quando se trata da pista, todos tentam o seu melhor, mas têm de permanecer respeitosos. Vejo todos os artigos e as pessoas gostariam de insistir nessa história, mas não estou realmente preocupado com isso”.