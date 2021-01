F1: Pierre Gasly confiante no motor Honda para 2021

Com a saída da Honda da Fórmula 1 no final de 2021, Pierre Gasly tem altas expetativas para o motor deste ano do construtor japonês. Em 2020, Gasly conquistou a sua primeira vitória na Fórmula 1, no Grande Prémio da Itália, no circuito de Monza.

Ao racefans.net, Pierre Gasly afirmou que: “Sei de algumas coisas, que me soam bem, mas não posso falar por eles [Honda]. Tenho de esperar para ver os tempos em pista”.

“Sei que a Honda está a trabalhar no duro e não é porque vão sair no final de 2021. Até lá, eles vão dar tudo e vão estar consistentemente a tentar melhorar”, finalizou Gasly.