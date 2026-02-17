F1, Pierre Gasly: “Austrália pode ser uma corrida memorável”
Pierre Gasly antecipa um arranque particularmente imprevisível para o Grande Prémio da Austrália, primeira corrida da temporada de Fórmula 1 de 2026, devido aos novos regulamentos técnicos.
As alterações nas unidades motrizes e no chassis complicaram o procedimento de partida. A ausência do MGU-H obriga os pilotos a manter o motor a regimes elevados durante mais tempo para preparar o turbo, aumentando o risco de arranques lentos ou ativação do sistema anti-stall. Para quem parte das últimas posições, o pouco tempo de preparação antes da largada poderá tornar a situação ainda mais difícil. Em simultâneo, a redução de carga aerodinâmica e o possível uso de aerodinâmica ativa nas primeiras curvas poderão complicar ainda mais a tarefa.
Os pilotos acreditam que as equipas encontrarão soluções ao longo das primeiras corridas, mas admitem que, nesta fase inicial, a fiabilidade e terminar a prova poderão ser mais importantes do que o desempenho puro.
“Aconselho-vos a estarem sentados em frente à televisão para o GP da Austrália, porque pode ser uma corrida memorável”, afirmou Pierre Gasly aos jornalistas. “Depois de apenas duas semanas de testes, já se percebe que não vai ser fácil. A prioridade será acabar a corrida”, acrescentou o piloto da Alpine.
Foto: Philippe Nanchino /MPSA
