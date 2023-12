F1: Pierre Gasly admite que 2023 foi “um ano difícil”, mas não uma má época | AutoSport

A vinda de Pierre Gasly para a Alpine foi a solução encontrada pela equipa francesa para colmatar a saída de Fernando Alonso e depois da novela com Oscar Piastri e a McLaren. A entrada do piloto foi vista, pelo então diretor executivo da Alpine, Laurent Rossi como uma oportunidade para a equipa “crescer”, mas a temporada de toda a estrutura foi desafiante, mostrando ainda algumas fragilidades passadas, no meio de uma mudança de fundo na sua gestão.

Gasly terminou a temporada à frente do seu companheiro de equipa, Esteban Ocon, mas acabou por ser um ano complicado, como revelou o piloto. “Houve alguns aspectos positivos”, disse Gasly. “Os mais óbvios são os pódios em Spa [corrida Sprint] e Zandvoort, mas, por outro lado, houve muito mais desafios do que esperávamos e não fomos capazes de corresponder às ambições e objetivos que estabelecemos no início do ano. Foi um ano difícil. Foi dececionante do ponto de vista dos resultados, mas não diria que tivemos uma má época. Diria apenas que outros tiveram uma época melhor e fizeram um trabalho melhor do que o nosso”.

Pierre Gasly alcançou o terceiro lugar no Grande Prémio dos Países Baixos e na corrida de sprint em Spa-Francorchamps, quando Otmar Szafnauer já sabia que ia deixar a função de chefe de equipa. Sofreu três abandonos durante o ano, todos por acidente, em dois deles juntamente com o seu companheiro de equipa, sendo que na Austrália, foi um duro momento de Gasly na nova equipa.

Admitindo que a equipa terminou “o ano mais fortes” do que no seu início, Gasly afirma que há “muita evolução positiva, progressos e melhorias ao longo do ano. E isso dá-me boas esperanças para a próxima época”. O piloto francês acredita que a equipa identificou as áreas que deve melhorar em 2024. “Pelo que estou a ver dentro da equipa neste momento, estamos a tentar melhorar em todos os aspectos. Estamos conscientes das nossas fraquezas, estamos realmente conscientes do nosso potencial, conhecemos os nossos pontos fortes, sabemos as áreas em que temos de ser mais fortes e há muitos processos que são postos em prática para os resolver”, concluiu.