F1: Pierre Gasly acredita em melhor desempenho da Alpine em 2025

Apesar de uma época dececionante, Pierre Gasly apoia a decisão da Alpine de rever completamente o conceito do seu monolugar para este ano.

Após a equipa francesa terminar em quarto lugar na classificação entre os construtores na época de 2022, a Alpine caiu para o sexto lugar no ano seguinte, no mesmo ano em que Gasly se juntoua Esteban Ocon na estrutura. Perante a queda de desempenho, a Alpine decidiu interromper o desenvolvimento das principais ideias do A523 e enveredar por uma nova direção no desenvolvimento com o A524. No entanto, a primeira metade da época de 2024 tem sido dececionante, com a equipa a ocupar um distante oitavo lugar no campeonato, com apenas onze pontos somados.

Mesmo assim, Gasly compreende a necessidade deste passo radical, até porque reconhece a importância de mudar o conceito para voltar a ser competitivo a longo prazo.

“Infelizmente, no ano passado, a equipa sentiu que tinha chegado ao fim do caminho com o seu conceito do carro”, disse o piloto francês ao Motorsport.com. “Como não atingimos os nossos objetivos, a questão era entre optarmos por entrar noutro ano sabendo que provavelmente iríamos ficar onde estávamos ou querer mais do que isso e tentar outra coisa.”

Gasly acrescentou que esta foi a “decisão certa, do meu ponto de vista”, porque “não estamos na Fórmula 1 para nos contentarmos com o sexto lugar no campeonato de construtores.”

Ainda que admita que “o conceito do carro deste ano não deu frutos”, o piloto acredita que pela “forma como a equipa trabalha, está a um nível melhor do que quando cheguei, por isso, o que importa é conseguir esse desempenho no carro, o que obviamente não é fácil, mas sei que já temos boas direções para a próxima época que nos colocarão numa posição melhor.”

Esta decisão da Alpine refletiu a vontade de ultrapassar os problemas do passado e criar uma base para o sucesso futuro, mesmo que isso signifique que a equipa tenha de aceitar primeiro um revés. No entanto, as constantes alterações internas também não ajudam na melhoria do desempenho em pista.

Foto: Philippe Nanchino/ MPSA