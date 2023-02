F1, Pierre Gasly: “A sensação do A523 é muito melhor” | AutoSport

Pierre Gasly já experimentou as sensações do seu novo carro e não escondeu o entusiasmo. O piloto francês comparou as sensações com a sua antiga máquina, o AT03 da Alpha Tauri. Gasly gostou do que viu do novo carro francês e comparou com o que sentiu antes.

“É muito melhor, eu não vou mentir. É definitivamente uma sensação muito melhor e uma sensação muito mais excitante. Por isso, estou entusiasmado. Levo isto muito a sério. Sou uma pessoa muito competitiva e espero realmente que sejamos capazes de levar o ímpeto que tiveram ao longo do último ano e aproximarmo-nos dos três grandes durante este ano”.

“Quero estar a 110% logo a partir do primeiro dia. Mas depois tenho de ser objetivo e realista, pois nunca se sabe realmente quanto tempo a adaptação leva a adaptação. Por vezes é uma corrida, outras vezes são três corridas, outras vezes é apenas um clique de imediato. Por isso, tenho a mente muito aberta. Como digo, sinto-me muito confiante, muito confortável e a equipa deu-me o ambiente necessário para me sentir em casa e confortável para estar no meu melhor desde a primeira corrida”.