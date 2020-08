F1, Pierre Gasly: “A Honda desenvolve mais rápido que a Ferrari e a Renault”

Em 2018, a Honda, após uma má experiência no retorno à Fórmula 1 com a McLaren, juntou-se à Toro Rosso, com a marca japonesa de motores a juntar-se à Red Bull Racing em 2019.

Pierre Gasly estreou-se na Fórmula 1 em 2017, mas uma temporada inteira só veio em 2018, com a Toro Rosso e os motores Honda. Desde aí, o francês só tem pilotado com o motor Honda.

Ao motorsport-total.com, Gasly disse: “Já tivemos bons resultados com a Honda. No ano passado, lutamos por vitórias e lugares no pódio, tendo já alcançado o primeiro objetivo que era vencer corridas”.

“O nosso ritmo de desenvolvimento está ao nível da Ferrari e da Renault, penso que até estamos a melhorar mais rápido. No entanto, a Mercedes já tem uma vantagem, começando desde 2014”, concluiu Gasly.