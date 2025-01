F1: Piero Ferrari recorda as conversas que levaram à contratação de Lewis Hamilton

Hamilton tem como objetivo garantir um recorde de oitavo título mundial e acabar com a seca de campeonatos de 16 anos da Ferrari. Vai estrear-se ao lado de Charles Leclerc na temporada de 2025, que começa com o Grande Prémio da Austrália, a 16 de março.

“A primeira vez que ele veio ter connosco foi quando comprou o LaFerrari, em 2014, e passou muito tempo na fábrica a estudar a sua personalização”, disse. “Depois, ao fim da tarde, cumprimentou-nos e perguntei-lhe se queria ficar para jantar comigo. Ele estava entusiasmado e eu descobri uma pessoa verdadeiramente agradável, fora do comum. Voltou outras vezes, falando sobretudo com os responsáveis pela parte comercial. Ao longo dos anos, conversámos e brincámos, aqui e ali. Várias vezes ele expressou-me o seu desejo de correr connosco, mas estava ligado à Mercedes e nós aos nossos pilotos. Então chegou o momento em que tanto Lewis quanto nós, vimos a oportunidade de iniciar as negociações. E a assinatura chegou”.

