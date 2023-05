F1: Piero Ferrari: “Leclerc ainda pode evoluir” | AutoSport

O vice-presidente da Ferrari e filho de Enzo Ferrari, Piero Ferrari, considera que Charles Leclerc terá capacidades para bater Max Verstappen, mas ainda falta um pouco para que se possa tornar campeão do mundo.

Em entrevista ao Autosprint, Piero Ferrari diz considerar Max Verstappen como o mais forte candidato à conquista do campeonato mundial, estando neste momento no pico das suas capacidades como piloto, ao contrário do que acontece com o piloto monegasco da Ferrari.

“[Max Verstappen] É incrivelmente rápido. Já estava a pilotar na F1 quando ainda nem sequer tinha carta de condução”, disse Ferrari à publicação italiana. “Estava lá quando ele conquistou a sua primeira vitória em Barcelona. Depois disso, cometeu os seus erros, os seus acidentes. Agora é jovem e já tem muita experiência. É um grande piloto que está agora no auge da sua carreira”.

O vice-presidente da Ferrari afirmou ainda que “Charles tem velocidade para ser igual a Verstappen, mas tem menos experiência, em termos de número de Grandes Prémios. Leclerc ainda pode evoluir, ele vai evoluir. “

Em relação a Carlos Sainz, Ferrari considera que “ainda não vimos todo o seu verdadeiro potencial, estamos à espera disso”, concluiu.