F1: Piastri vai melhorar o ritmo de corrida, diz Andrea Stella | AutoSport

Oscar Piastri admitiu ter tido dificuldades em algumas alturas da corrida do Grande Prémio do Japão, prova em que subiu pela primeira vez na sua ainda curta carreira na Fórmula 1 ao pódio, no entanto Andrea Stella considera que esse é um desafio que resulta do facto do australiano ser estreante na competição. O chefe de equipa da McLaren admite que o estreante Piastri mostrou já ter aprendido muito neste primeiro ano, mas sublinha que a gestão de corrida não é passível de ser aprendida de um momento para o outro, é preciso tempo e experiência.

“Em relação ao ritmo de corrida, não é como se conseguíssemos aprender e depois fosse apenas um conjunto de competências que utilizamos em todas as corridas”, disse Stella à Racer. “É um caminho e leva tempo, porque cada situação apresenta as suas próprias características. Tenho a certeza de que o Oscar terá aprendido coisas e, na verdade, penso que no final da corrida já estava melhor do que no segundo turno”.

O responsável da McLaren considera que este ‘handicap’ surge apenas por Piastri ser um estreante, no entanto há algo que o australiano demonstra ter como “dom”. “Alcançar vantagem numa única volta em Suzuka, como vimos [na qualificação], é mais difícil, é preciso trabalhar em conjunto com os engenheiros, isso é um dom”, disse Stella.