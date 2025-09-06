F1: Piastri garante terceiro lugar em Monza, mas admite desconforto da McLaren

Oscar Piastri, líder do campeonato, assegurou a terceira posição na grelha de partida para o Grande Prémio de Itália, em Monza. O piloto da McLaren, no entanto, reconheceu que o fim de semana tem sido mais desafiante para a equipa, apesar de ter conseguido um bom resultado na qualificação.

“Nada de grave [aconteceu de errado]”, declarou Piastri após a sessão, referindo-se à sua volta rápida. “A curva um foi um pouco mediana, mas o resto da volta pareceu bastante limpo. Senti que executei uma sessão bastante boa, construí o ritmo no início, encontrei o meu lugar, mas penso que tem sido incrivelmente renhido este fim de semana.”

Piastri não se mostrou surpreendido com o ritmo dos seus rivais. “O Max e a Red Bull pareceram rápidos, quero dizer, para ser honesto, muitas equipas pareceram rápidas, não tem sido tão confortável para nós”, admitiu. “O resultado não é uma grande surpresa, mas obviamente adoraríamos ter ficado um pouco mais à frente.”

Apesar de ter falhado a primeira sessão de treinos livres, Piastri mantém-se confiante para a corrida de domingo. “Não acho que tenha sido mau do meu ponto de vista. Tem sido apenas um pouco mais complicado para nós em geral. Obviamente, também perdi a TL1, por isso foi a minha primeira ‘long run’, e a corrida é sempre muito diferente. Por isso, estou bastante confiante para amanhã.”