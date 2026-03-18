F1: Peter Bonnington voltou ao pódio

Peter Bonnington, histórico engenheiro de corrida da Mercedes, viveu um momento especial no pódio do Grande Prémio da China ao partilhar a celebração com Kimi Antonelli e Lewis Hamilton. A ocasião marcou simultaneamente a primeira vitória do jovem italiano e o primeiro pódio do britânico ao serviço da Ferrari.

Conhecido pela longa parceria com Hamilton na Mercedes, Bonnington manteve-se na estrutura da equipa alemã após a saída do piloto para a Ferrari, assumindo o papel de engenheiro de corrida de Antonelli. A aposta revelou-se acertada, com o jovem de 19 anos a conquistar na China a sua primeira pole position e vitória na Fórmula 1.

Carreira recheada de sucessos.

Peter Bonnington, conhecido no paddock como “Bono”, é um engenheiro britânico que construiu a sua carreira na Fórmula 1 desde 2004, quando entrou na Jordan como data engineer, trabalhando com pilotos como Giorgio Pantano e Timo Glock. Em 2006 mudou‑se para a Honda como performance engineer de Jenson Button, mantendo-se na estrutura quando esta se transformou em Brawn GP e esteve envolvido na campanha do título mundial de Button em 2009. Com a transição para a Mercedes, passou a trabalhar com Michael Schumacher como performance/assistant race engineer, antes de assumir o papel de race engineer do heptacampeão alemão em 2011.

Após a saída de Schumacher, Bonnington tornou‑se engenheiro de corrida de Lewis Hamilton com seis títulos mundiais conquistados em conjunto na Mercedes. Em 2024 foi promovido a Head of Race Engineering (chefe de engenharia de pista) da equipa, acumulando a função com a de race engineer de Hamilton até à saída do britânico para a Ferrari no final de 2024, e desde 2025 passou a ser o engenheiro de corrida do jovem italiano Kimi Antonelli. No seu cargo atual, é responsável por toda a performance de pista, comunicação com o piloto e direção do trabalho de afinação do carro na Mercedes, sendo amplamente reconhecido como um dos mais influentes e bem-sucedidos engenheiros de pista da era híbrida.

Momento de grande simbolismo

A presença de Hamilton no pódio, após garantir o terceiro lugar, tornou o momento ainda mais simbólico para Bonnington, que acompanhou de perto o sucesso de ambos os pilotos. O engenheiro destacou o significado emocional da conquista de Antonelli, sublinhando a importância do resultado para o piloto, para a equipa e para os adeptos.

Messages from the Team to our new race winner 😁 pic.twitter.com/ztylfKEBaq — Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team (@MercedesAMGF1) March 17, 2026

Bonnington explicou ainda as diferenças no trabalho com um piloto experiente como Hamilton e um estreante como Antonelli. Segundo o britânico, o processo com o jovem italiano implicou uma readaptação, exigindo maior acompanhamento e explicação de procedimentos que anteriormente eram dados como adquiridos.

Apesar do sucesso imediato, o engenheiro da Mercedes alertou para a necessidade de uma abordagem gradual na luta pelo campeonato, destacando a importância da consistência e da evolução contínua ao longo da temporada.

Alegria com grande dose de realismo

Peter Bonnington, engenheiro de corrida da Mercedes:

“Foi um momento incrível. Ter o Lewis ali com o Kimi foi algo muito especial e que vou guardar. Estar no pódio com o Lewis à minha esquerda e o Kimi à direita foi realmente marcante. No início foi sobretudo um alívio. Senti que estávamos no caminho certo. Mas depois, ao ver a reação dele, perceber o que significou para o Kimi, para o pai e para os fãs, tornou tudo ainda mais especial.”

O engenheiro explicou também as diferenças no trabalho com os dois pilotos:

“É completamente diferente. Com o Lewis eu sabia exatamente o que ele estava a pensar e o que precisava. Com o Kimi, tive de reaprender muita coisa, porque é preciso perceber o que ele ainda não sabe. Foi um processo interessante.”

Por fim, deixou um aviso sobre a luta pelo título:

“Ganhar uma corrida é ótimo, mas ganhar um campeonato exige muito mais. É preciso consistência, seguir os processos e não pensar demasiado à frente. Se fizer tudo bem feito, os resultados acabam por aparecer.”