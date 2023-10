F1, Peter Bayer: Venda da AlphaTauri está “agora fora de questão” | AutoSport

A equipa italiana pode mudar de nome na próxima temporada, com a entrada de um ou mais patrocinadores principais, sendo a Adidas uma das apontadas. No entanto, encerrou-se o debate em torno da possível venda da AlphaTauri.

A venda está “agora fora de questão”, disse recentemente o diretor executivo da equipa de Faenza, Peter Bayer, à Sky. “A Fórmula 1 está a crescer”, explicou o responsável, revelando ainda que existiram “ofertas para além da marca dos mil milhões pela equipa. É por isso que estamos todos muito, muito gratos pela confiança dos acionistas que decidiram não vender a equipa”.A Scuderia AlphaTauri confirmou no Japão a continuidade da dupla Yuki Tsunoda e Daniel Ricciardo para a temporada de 2024, querendo, com toda a certeza, mais do que o último lugar do mundial que ocupam atualmente.

Ainda em abril, surgiu o anúncio de uma reestruturação interna na gestão da equipa, levando à saída do atual chefe de equipa Franz Tost no final da corrente temporada e à entrada de dois nomes sonantes da Fórmula 1: Peter Bayer e Laurent Mekies, este último na função de chefe de equipa.

Falta saber com que designação a equipa competirá na próxima temporada.

Foto: Rudy Carezzevoli/Getty Images/Red Bull Content Pool