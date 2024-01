F1: Peter Bayer quer seguir o exemplo de Piastri com pilotos do programa de jovens da Red Bull | AutoSport

O diretor executivo da AlphaTauri quer dar o máximo de tempo possível em pista, em testes privados, aos pilotos do programa da Red Bull, dando como exemplo o que sucedeu a Oscar Piastri ainda na estrutura da Alpine, o que ajudou bastante no ano de estreia do australiano, substituindo o seu compatriota Daniel Ricciardo na McLarem para a temporada de 2023 e de longe foi o melhor estreante do ano na Fórmula 1.

O jovem piloto do programa da Ferrari, Oliver Bearman já tinha apontado anteriormente o caminho a seguir para poder alcançar a Fórmula 1 e ser piloto principal de uma das equipas da grelha da disciplina, afirmando que queria imitar o percurso que Oscar Piastri. O britânico salientou que gostaria de completar o máximo de testes privados possível, para poder estar bem preparado para quando, e se, a sua oportunidade na F1 chegar.

O diretor executivo da AlphaTauri, que ao tudo indica vai passar a designar-se por (ainda não há confirmação oficial) Visa Cash App Racing Bulls, quer seguir com os jovens Liam Lawson, Isack Hadjar e Ayumu Iwasa o mesmo caminho que o piloto australiano completou com a Alpine, antes de ingressar na McLaren.

Peter Bayer afirmou ao Motorsport.com que esta é uma área muito importante para a sua estrutura e que quer “utilizar algum do dinheiro […] para garantir que podemos preparar os jovens pilotos da melhor forma possível. E penso que Oscar Piastri é o melhor exemplo. Completou não sei quantas centenas ou milhares de quilómetros, mas chegou [à F1] e compreendeu o carro. Compreendeu a dinâmica, as mudanças, e isso faz uma grande diferença”.

O responsável adiantou ainda que está planeado um “grande programa para o Liam e o Isack e, possivelmente o Iwasa, e queremos certificar-nos de que também testamos com eles o mais possível. É interessante que o carro anterior seja um carro de 2022, por isso é finalmente um carro importante”.

Liam Lawson também foi uma boa surpresa em 2023, estreando-se na Fórmula 1 como substituto do lesionado Daniel Ricciardo e faz sentido dar ao jovem neozelandês mais tempo de pista com monolugares de épocas anteriores, até porque pode estar na “linha de sucessão” da Red Bull/AlphaTauri a médio prazo.

Foto: Martin Trenkler