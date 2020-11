F1, Pete Bonnington: “O Lewis tem uma capacidade de aprender impressionante”

Lewis Hamilton chegou à Mercedes em 2013, substituindo então Michael Schumacher. Pete ‘Bono’ Bonnington foi o engenheiro de Schumacher e com a saída do alemão da equipa alemã ficou para ser engenheiro de Hamilton.

Numa entrevista após o Grande Prémio da Turquia, onde Hamilton garantiu o sétimo título de Campeão Mundial, Bonnington recordou a primeira vez que esteve com o britânico:

“A primeira vez que ele veio à fábrica foi a primeira vez que nos encontrámos. Ele parecia uma estrela de rock. Já tínhamos trabalhado antes com o Michael, que era uma lenda e um grande piloto. Quando o Lewis chegou, sabíamos que iria ser a próxima estrela. E eu era o responsável por ele. Claro que nessa altura [2013] ele não era o que é agora. Agora, as prestações dele, são espetaculares”.

Bonnington esteve presente em seis dos sete títulos de Lewis Hamilton e quando perguntado qual o melhor, o engenheiro da Mercedes respondeu: “São todos especiais e fantásticos. Não se podem comparar. Todos os anos é preciso ‘escalar a montanha’ e é sempre bom chegar ao fim no topo. Com os problemas no mundo, este ano foi especial fazê-lo”.

“Ano após ano, continuamos a melhorar, a aprender e a encontrar algo de novo. O Lewis simplesmente abraça o projeto e é essa impressionante capacidade de aprender coisas novas que as pessoas por vezes não prestam atenção”, finalizou o engenheiro da Mercedes.