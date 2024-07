F1, Pete Bonnington (Mercedes) “Foram precisos muitos passos de bebé…”

Pete Bonnington, o engenheiro de corrida de Lewis Hamilton explicou tudo por que passaram até à “emocionante” vitória em Silverstone.

O engenheiro de corrida de longa data de Lewis Hamilton, Peter ‘Bono’ Bonnington, revelou as suas emoções na vitória do sete vezes campeão mundial em Silverstone, uma vitória que é primeira de Hamilton desde o Grande Prémio da Arábia Saudita de 2021.

Depois de ‘correr’ atrás de Lando Norris no início do evento, Hamilton ultrapassou o piloto da McLaren mais tarde na corrida e, a partir daí, lidou com as mudanças nas condições para conquistar a sua 104ª vitória na F1 diante da sua ‘torcida’, além de registar uma nona vitória recorde no local do Grande Prémio da Grã-Bretanha.

O momento foi claramente emotivo tanto para Hamilton como para Bonnington, depois de duas épocas difíceis para a Mercedes em 2022 e 2023, com cada um deles a chorar pelo rádio durante a volta de arrefecimento. Em declarações a Ted Kravitz, da Sky Sports F1, após a cerimónia do pódio, Bonnington brincou: “Eu não diria que estava a chorar, tinha uma coisa no olho!”

O engenheiro continuou a detalhar a extensa jornada por trás da vitória, acrescentando: “É uma vitória emocionante. Já lá vai muito, muito tempo, e eu e ele temos trabalhado muito para lá voltar. Passos de bebé, mas foram precisos muitos até agora”.

Quando lhe foi pedido que apontasse o momento mais crucial para a vitória – e se foi o tratamento dado por Hamilton ao pneu macio no início da sua última sessão, que lhe permitiu manter a diferença para o perseguidor Max Verstappen – Bonnington respondeu: “Acho que foi o facto de o feedback que ele me deu sobre onde estávamos no equilíbrio inicial do stint, [o carro] não era grande coisa.

“Sabíamos onde precisávamos de corrigir o carro e penso que colocámos o carro numa posição muito boa para o último turno, para lhe permitir fazer pressão. Sabíamos que o pneu da frente ia ser fraco, por isso só temos de garantir que temos a frente suficiente para o proteger, e ele faz um ótimo trabalho.

“Sabes que quando chega ao fim, é ele que vai gerir os pneus e levar-te até ao fim.”

Questionado se ele nunca teve dúvidas de que Hamilton ficaria à frente de Verstappen, Bonnington disse: “Eu não diria zero dúvidas, mas eu sabia que assim que me mandou calar a boca, eu sabia que o ‘jogo’ tinha começado na cabeça dele.”

Bonnington tornou-se uma voz familiar para os fãs da F1 ao longo dos anos, tendo atuado como engenheiro de corrida de Hamilton desde que o piloto se juntou à Mercedes em 2013.

A campanha de 2024, no entanto, marca a última em que os dois trabalharão juntos nas Flechas de Prata, antes da partida de Hamilton para a Ferrari no final do ano.