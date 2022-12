F1: Pessoas não vacinadas voltam a poder frequentar o paddock | AutoSport

Com as restrições COVID 19 a serem esquecidas pouco a pouco, a normalidade pré-pandemia vai regressando e na F1 começa a ser também esse o caso, com muitas das restrições a serem postas de parte. Uma delas é a obrigatoriedade de ter vacinas para a Covid 19.

Passou a ser uma obrigação para aceder ao paddock da F1 e uma das medidas que mais deu que falar por altura do pico da pandemia. A obrigatoriedade de ser vacinado para a COVID 19 cai por terra após ter sido implementada assim que as vacinas foram lançadas para o mercado. Recordamos que este tema foi polémico, com alguns pilotos a terem acesso privilegiado a vacinas enquanto outros, como Alan van de Merwe, deixaram de ter acesso ao paddock por se recusarem a tomar a vacina. Também Nico Rosberg foi um dos frequentadores do paddock que desde início se recusou a tomar a vacina.

Na reunião do Conselho Mundial do Desporto Automóvel em Bolonha, na quarta-feira, foi decidido que o “protocolo covid-19” será “relaxado” para 2023. Agora, enquanto um participante não for ativamente infetado pela covid, já não precisará de ser vacinado “para entrar em áreas de alta densidade”, incluindo o paddock. A FIA deixará de organizar instalações de testes no local, mas informará os interessados sobre as instalações de testes disponíveis localmente”, acrescentou a FIA.