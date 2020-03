F1: Pessoal das equipas testado devido ao coronavírus

São pelo menos três os elementos das equipas de Fórmula 1, um da McLaren, dois da Haas, que foram levados para auto isolamento já em Melbourne, onde no próximo fim de semana se vai realizar o Grande Prémio da Austrália. Os elementos vão ser testados, e a preocupação instala-se no paddock da Fórmula 1 já que o receio do impacto que um surto deste tipo pode ter na caravana é imenso. Para já foi colocado em prática um plano de contingência, que já existe em praticamente todo o lado. Os resultados dos testes vão demorar várias horas: “Podemos confirmar que um membro da equipa se auto isolou no hotel como precaução, de acordo com a nossa política, depois de mostrar sintomas semelhantes ao coronavírus. Estamos a aguardar os resultados”, revelou fonte da McLaren. Recorde-se que a Austrália alargou as cautelas para conter o vírus, proibiu italianos de viajar para o país, mas a caravana da F1 já lá estava pelo que o pessoal da Ferrari, AlphaTauri e Pirelli puderam entrar na Austrália. Resta saber como será daqui para a frente.