F1: Peso dos monolugares de 2026 preocupa, mas FIA não vai facilitar | AutoSport

O peso dos monolugares para 2026 irá causar grandes dores de cabeça. A intenção passa por reduzir o peso dos monolugares, mas as equipas já manifestaram a sua preocupação, sem certezas de que poderão atingir a meta estabelecida. A FIA não recua e pede às equipas para fazerem o que podem para chegar ao peso desejado.

Os monolugares estão agora perto dos 800kg, mas para a nova regulamentação de 2026, espera-se uma redução de até 50kg nos novos carros que serão assim mais leves e mais pequenos. As equipas estão com dificuldades para chegar ao peso desejado, mas Nikolas Tombazis referiu que este é o desafio que as equipas terão de enfrentar:

“É evidente que continuará a ser um desafio para as equipas conseguir esse baixo peso”, afirmou o responsável da FIA pelos monolugares. “Não vão ter uma viagem fácil. Mas vamos manter o limite de peso que vamos impor e não vamos voltar a aumentar o peso. As equipas vão ter de se esforçar mais para reduzir o peso se não conseguirem. Isso já foi discutido algumas vezes, sobre se precisamos do limite de peso”, explicou ele. “O que estamos a propor para 2026 é um limite de peso que não será alterado posteriormente. Não vamos sucumbir a este tipo de negociação contínua por alguns quilos, em que as equipas dizem: ‘adicionaram a parte elétrica, vamos adicionar dois quilos’, ou os pneus são um pouco mais pesados, vamos adicionar mais alguns quilos e coisas do género. Não vamos fazer isso. As equipas vão ter de trabalhar até esse limite. E penso que poderá haver algumas equipas com um pouco mais de peso em 2026”.

Reduzir 20kg pode significar ganhar 0,6 segundos em pista, pelo que as equipas que conseguirem chegar ao peso mínimo apontando poderão ter vantagem logo nas primeiras corridas. A Alfa Romeo fez isso em 2022, conseguindo o carro mais leve na primeira metade da época, o que permitiu à equipa ser competitiva. Esses argumentos perderam-se à medida que as equipas foram encontrando formas de retirar peso. Assim, 2026 poderá ficar marcado pela dificuldade das equipas em chegar ao peso desejado nos seus carros. Mas a vontade de ter monolugares mais leves é boa e deve saudar-se.