F1: Peso do W13 complicou busca por respostas | AutoSport

O problema do peso dos carros continua e enquanto as equipas procuram soluções para essa questão, vamos descobrindo novos efeitos desse peso excessivo, como no caso da Mercedes.

O W13 dos Flechas de Prata é um dos carros que está acima do peso mínimo e por isso, a equipa tentou usar menos sensores para tentar compensar esse facto. A verdade é que isso levou a que a equipa não adquirisse dados suficientes para entender a oscilação de que sofre. Em Melbourne, a Mercedes deixou de lado essa abordagem e não poupou nos sensores, para conseguir os dados suficientes que lhes permitissem uma correlação melhor entre os dados obtidos no túnel de vento e os dados obtidos em pista. James Vowles, chefe da estratégia da Mercedes, explicou isso mesmo:

“Precisamos sempre de ter uma boa compreensão e de ser movidos pelos dados e foi doloroso, porque tirar os sensores do carro devido ao peso excessivo significou que perdemos informação e o que concluímos das duas primeiras corridas é que tínhamos demasiadas perguntas sem respostas. Num ano normal, não se consideraria sequer não ter sensores no carro. Seria acrescentado o que fosse necessário, para ter a certeza de compreender o que se está a passar. Mas obviamente este não é um ano normal e o carro está com excesso de peso”.

Lewis Hamilton e George Russell tiveram mais sensores colocados nos seus carros, e Vowles explicou a diferença entre ambos:

“Em termos de como funcionou entre os dois carros, há milhares de componentes que compõem o carro do George e do Lewis. Esses componentes não pesam exatamente o mesmo. Há uma variabilidade de algumas gramas aqui e ali e o peso real do carro, tal como mencionado na balança da FIA, entre os dois carros da corrida estava dentro de algumas gramas um do outro. Então Lewis fez um trabalho fantástico ao transportar estes sensores extra, em última análise o custo foi pequeno, era uma questão de gramas entre os dois, que era o que nós queríamos. Mas para responder à maior parte da pergunta, será que temos bons dados? Sim. Não é que a partir de agora , é possível encontrar de repente alguma coisa que virará tudo de pernas para o ar e encontrará uma solução numa só corrida, mas fornece pistas e compreensão do que precisamos de fazer para seguir em frente”.