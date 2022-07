F1: Permanência de Mick Schumacher depende das performances e não dos pontos | AutoSport

Mick Schumacher conseguiu pontuar nas duas últimas corridas, o que lhe permitiu dar um salto na tabela classificativa (15º na tabela), estando a dez pontos do seu colega de equipa, Kevin Magnussen.

Poderia pensar-se que por ter pontuado, as suas hipóteses de se manter na F1 aumentaram, mas Guenther Steiner referiu que as performances é que vão decidir o futuro do piloto e não os pontos:

“O desempenho é tudo neste desporto”, disse Steiner. “Não vamos apenas dizer ‘Fizeste os pontos, ótimo, e agora tens um contrato’. Isso seria demasiado simplista e não seria bom para ninguém. Precisamos ver como ele luta, que pontos vai conseguir e que desempenho ele consegue. Neste momento nem sequer estamos a pensar em contratos”, acrescentou Steiner. “Como equipa, sempre o fizemos após as férias de Verão. É quando começamos a pensar nisso, mas de momento precisamos de ver para onde Mick pode chegar. Esperemos que o Mick tenha um bom desempenho e que esteja aqui no próximo ano. Queremos tomar a melhor decisão para que a equipa avance. Se precisarmos de demorar um pouco mais para tomar a decisão, mais tempo do que o normal após as férias de Verão, assim faremos.”