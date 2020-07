F1: Permanência de Kimi Raikkonen não depende dos novos regulamentos

Kimi Raikkonen não olha para os novos regulamentos como um fator decisivo para permanecer ou não na F1.

O piloto finlandês está a 10 corridas de se tornar o piloto com mais GP da história da F1, embora este tipo de estatísticas diga pouco ao piloto da Alfa Romeo. A renovação irá depender de como se sente e não do futuro da F1:

“Não”, disse Raikkonen sobre se o atraso nas regras afetou sua mentalidade. “É assim que vai ser com as regras, mas não determina o que acontecerá no futuro. “

A Alfa Romeo terminou em oitavo no Campeonato de Construtores do ano passado, mas Raikkonen evasivo na sua previsão na hierarquia de 2020.

“Testamos todos os anos … é impossível dizer quem fica onde”, disse ele. “Há muita especulação. Mas na primeira corrida, veremos qual é a história real. Então vamos ver onde estamos. As pessoas estão trazendo atualizações, por isso quem sabe. Veremos.”