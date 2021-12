F1: Perito em direito desportivo entende que Mercedes tem “boa base legal” para interpor recurso | AutoSport

Em declarações à RaceFans, um advogado em direito desportivo diz que a Mercedes terá um caso convincente se decidir apresentar recurso sobre o sucedido no Grande Prémio de Abu Dhabi. Até amanhã vai saber-se se a Mercedes interpõe recurso ou não da decisão dos Comissários Desportivos, mas correm rumores que Lewis Hamilton pediu à sua equipa que não o fizessem.

A Mercedes tem até amanhã para avançar ou não com o recurso, pois sabe-se que entende que os regulamentos da F1 não foram seguidos corretamente quando a corrida foi reiniciada, depois de apenas cinco dos monolugares com pilotos atrasados terem sido autorizados a ‘desdobrarem-se’: “O diretor de corrida, Michael Masi e a interpretação dos Comissários Desportivos do Regulamento Desportivo da FIA de 2021 foi posta em causa”, disse o advogado à RaceFans. Pensamos que a Mercedes não irá avançar, mas até que algo seja dito, há que esperar…

