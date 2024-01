F1: “Período muito intenso” na fábrica da Mercedes | AutoSport

Tendo passado por várias pré-temporadas na Mercedes, Thomas assegura ter assistido a uma enorme melhoria nos processos em Brackley. “Havia planos detalhados, mas não eram realmente respeitados”, disse sobre outros tempos na fábrica da Mercedes. “Muitas datas eram quase como que opcionais e fazíamos o nosso melhor para cumprir esses prazos, mas geralmente não o fazíamos. As coisas iam ficando cada vez mais atrasadas e o que acabava por acontecer era que as pessoas trabalhavam de uma forma caótica. […] Não conseguimos obter nem o resultado que queríamos em termos de desempenho nem de fiabilidade. Tudo isto leva a que se vá para as primeiras corridas em condições muito abaixo do ideal, não se consegue a aprendizagem desejada e leva a que as pessoas fiquem esgotadas”, concluiu.

O responsável admitiu que é “um período muito intenso para as pessoas na fábrica, porque estes departamentos funcionam por turnos, 24 horas por dia, 7 dias por semana”, mas com muito empenho de todos os funcionários para que se cumpram os prazos.

