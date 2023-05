F1: Perguntas e respostas sobre a situação de Imola | AutoSport

O cancelamento da prova de Imola levanta algumas questões que terão de ser respondidas a curto prazo. Enquanto as equipas e a F1 recalibram, a próxima corrida já está a ser preparada. Eis algumas perguntas e respetivas respostas sobre a situação:

Os portadores de bilhetes terão direito a receber o dinheiro de volta?

Sim, quem tiver bilhete para a corrida pode pedir o dinheiro de volta ou transferir os bilhetes para o evento de 2024.

“Devido à emergência meteorológica em curso na região de Emilia Romagna, o evento “Formula 1 Qatar Airways Made in Italy e Emilia Romagna Grand Prix”, programado de 19 a 21 de Maio, não será realizado”, lê-se num comunicado do circuito de Imola. “Todos os que adquiriram bilhetes através da rede de vendas e da plataforma de compras ticketone.it são informados de que a oportunidade de converter os bilhetes comprados com bilhetes para o evento de 2024 ou, alternativamente, o reembolso económico. Dada a emergência em curso na região, os métodos e o momento do reembolso serão anunciados com uma comunicação subsequente que será enviada por e-mail nos próximos dias pela ACI Sport, uma empresa do Automóvel Clube da Itália, através do provedor bilhética oficial Ticketone.it.”

Vai haver corrida em Imola em 2023?

Não. Tendo em conta o calendário apertado da F1 daqui até ao fim do ano, encontrar uma data alternativa acabou por se tornar numa tarefa impossível. Assim, Imola só voltará a ver F1 em 2024.

O limite orçamental das equipas vai ser afetado?

Não. As equipas continuam com o mesmo limite orçamental (127,5 milhões de euros).

O promotor do evento vai ter de pagar alguma coisa?

Não, Imola não pagará a taxa devida à F1, por ter sido uma decisão de força maior

As equipas estão a fazer alguma coisa para ajudar a região?

Para já, a Ferrari tomou a dianteira e vai doar um milhão de euros à Proteção Civil da região de Emilia-Romagna.

A corrida do Mónaco poderá ser afetada?

Sim, mas tendo em conta que hoje as equipas já puderam voltar ao circuito para começar o transporte do material para o Mónaco, não parece que possa haver problemas de maior. Falta saber, no entanto, se houve material danificado.