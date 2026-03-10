F1: Pérez vs Lawson continua quente

O duelo entre Liam Lawson e Sergio Pérez marcou o Grande Prémio da Austrália, com o piloto neozelandês a sugerir que o mexicano ainda não ultrapassou os incidentes que envolveram ambos no final da temporada de 2024. Os dois voltaram a encontrar-se em pista durante a corrida em Melbourne, protagonizando um momento tenso na luta por posições no fundo do pelotão.

Lawson e Pérez já tinham protagonizado vários confrontos diretos em 2024, quando o mexicano representava a Red Bull e o neozelandês corria pela Racing Bulls. No final dessa temporada, Lawson acabaria por assumir o lugar de Pérez na estrutura principal.

Agora ao volante de um Cadillac, na estreia da equipa no campeonato, Pérez voltou a cruzar-se com Lawson durante a corrida em Melbourne. A meio da prova, o mexicano forçou o rival a sair largo na curva 3, antes de ambos voltarem a tocar-se quando Lawson tentou ultrapassar na curva 11.

O piloto da Racing Bulls considerou que a abordagem de Pérez foi excessivamente agressiva, tendo em conta que ambos disputavam posições pouco relevantes na classificação.

“Dois anos depois e ele ainda não ultrapassou isso! Está a lutar comigo como se fosse pelo campeonato do mundo e estamos a lutar pelo 16.º lugar. Não houve nada de ilegal, foi apenas agressivo. Sinceramente, não me importo muito porque era apenas pelo 16.º lugar e, nessa altura, a minha corrida já estava praticamente comprometida.”

Do lado da Cadillac, Sergio Pérez rejeitou qualquer tensão com o antigo rival e descreveu o episódio apenas como uma disputa normal em pista. O mexicano reconheceu também que o seu monolugar não tinha ritmo suficiente para acompanhar o carro da Racing Bulls.

Sergio Pérez afirmou:

“Para mim foi apenas corrida. Foi uma pequena batalha divertida e nada mais. Eu estava num carro muito mais lento, por isso estava apenas a tentar lutar.”