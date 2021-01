F1: Pérez fazer a Verstappen o que Bottas faz a Hamilton?

Um desejo, com um ‘senão’! Helmut Marko diz que Sergio Perez deve fazer um trabalho semelhante ao que Valtteri Bottas faz na Mercedes, que passa por estar estar o mais perto possível de Max Verstappen, alegando que foi isso que Alex Albon, que agora rumou ao DTM, não foi capaz de fazer em 2020: “Perez tem de estar perto de Verstappen para o poder atacar em corrida. Ninguém conseguiu chegar ao nível do Max na qualificação, mas deve haver uma diferença máxima de dois décimos entre eles. A nossa equipa precisa de ser capaz de atacar a Mercedes com dois carros”, disse Marko à motorsport-total.com. Faz bem em lembrar o que Bottas tem feito, ou pelo menos tentado fazer, a Lewis Hamilton: “Se o Bottas não tiver um dia mau como no Bahrein, então está a desempenhar muito bem o seu papel. Isto é o que esperamos de Perez”, disse Marko. O problema para Marko é que a Red Bull, em cinco anos, só conseguiu dar um carro a Max Verstappen, que lhe permitiu vencer 10 corridas, quando o holandês, que é um super piloto, com outro carro teria vencido bem mais.

E um piloto mediano ‘mais’ como Valtteri Bottas, consegue obter nove vitórias em quatro anos. Esse é um desafio bem maior para a Red Bull do que Sergio Pérez fazer muito melhor que Alex Albon…